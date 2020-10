C.T. Danimarca: “Kjaer superstar, esempio per i giovani”

Simon Kjaer elogiato dal commissario tecnico della Danimarca, che lo considera un vero e proprio campione di livello internazionale.

Grandi attestati di stima per Simon Kjaer che arrivano direttamente dalla sua Danimarca. Il commissario tecnico Kasper Hjulmand ha tessuto le lodi del difensore del Milan.

Kjaer è uno dei leader della Nazionale danese, assieme all’interista Christian Eriksen. Il c.t. li ha dipinti come veri e propri simboli: “Sono entrambi dei giocatori di valore, incarnano quello che è il popolo danese. Kjaer è un esempio per i giovani, una vera superstar del calcio internazionale. Tutti e due pensano sempre al bene della squadra prima che al loro tornaconto personale”.

In effetti Kjaer si è conquistato in poco tempo la fiducia del Milan. Giunto a gennaio con qualche perplessità di troppo, l’ex Palermo è stato in grado di prendersi un posto da titolare e guidare la difesa, anche al fianco di un giovanissimo come Gabbia nelle ultime gare ufficiali.

