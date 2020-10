Under 21 Italia-Irlanda 2-0: 90 minuti per Tonali

Sandro Tonali ha giocato tutta la partita, che ha visto l’Under 21 imporsi contro l’Irlianda. Gol di Sottil e Cutrone

L’Italia Under 21 ha battuto i pari età dell’Irlanda, in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurri, rappresentati in questa circostanza dal gruppo dell’Under 20 più Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Sandro Tonali e Riccardo Sottil, guariti dal Covid, si soni imposti per 2 a 0 grazie alle reti dell’esterno del Cagliari e dell’ex centravanti del Milan.

Per quanto riguarda Tonali, l’ex Brescia ha giocato tutti i 90 minuti.

