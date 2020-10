Tuttosport – Inter-Milan, Rebic out: pronto il sostituto

Filtra molto pessimismo per il recupero di Ante Rebic per il derby di sabato. Il croato è fuori da tempo e non è nelle condizioni per poter essere disponibile. Pioli ha già pronto il sostituto.

Ante Rebic non sarà disponibile per il derby. L’attaccante croato, anche se dovesse ristabilirsi pienamente dal problema al gomito, non avrebbe gli allenamenti giusti per poter dire la sua. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il maggior indiziato a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco è Samu Castillejo, che garantisce più copertura rispetto agli altri.

Le alternative portano i nomi di Leao – reduce dalla doppietta contro lo Spezia – e Brahim Diaz, in un ottimo momento di forma. Più remota, ma da tenere sempre in considerazione, la carta Jens Petter Hauge, che al Bodo Glimt agiva proprio da attaccante esterno. Pioli riavrà tutti i giocatori a disposizione solo venerdì e deciderà gli undici titolari solo sabato mattina.

EL SHAARAWY: TAMPONE NEGATIVO