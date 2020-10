Juventus-Napoli 3-0 a tavolino: il verdetto del Giudice sportivo

E’ arrivato il verdetto del Giudice sportivo: la Juventus ha vinto il match contro il Napoli a tavolino, 3 a 0. Per gli azzurri un punto di penalizzazione

E’ arrivato il verdetto, tanto atteso, da parte del Giudice sportivo in merito a Juventus-Napoli. Il match, valevole per la terza giornata di Serie A, che non si è giocato per la mancata presenza in campo degli azzurri.

Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo del Napoli, applicando così lo 0-3 a tavolino nella sfida non disputata contro la Juventus. Al club campano è stato inflitto anche un punto di penalizzazione nella classifica della stagione in corso.

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 6 ottobre 2020, delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli. Rimette agli atti della procura federale per le valutazioni e determinazioni di competenza“.