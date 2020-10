Milan, arriva Barjie: è il nuovo Corporate Communications Manager

Halajie Barjie entra nel Milan ricoprendo il ruolo di Corporate Communications Manager. Ivan Gazidis continua ad assumere figure nell’organigramma.

Nuovo ingresso nell’organigramma dirigenziale del Milan. Oggi è stato ufficializzato l’arrivo di Halajie Barjie nel ruolo di nuovo Corporate Communications Manager.

È stato il diretto interessato a dare la notizia sul proprio profilo ufficiale Twitter. L’amministratore delegato Ivan Gazidis da mesi sta procedendo una riorganizzazione interna della società e ci sono stati diverse assunzioni in più settori del club.

L’obiettivo è quello di traghettare il Milan verso una crescita a 360°, anche se ovviamente sarà fondamentale il traino dei risultati sportivi. Attraverso quelli possono migliorare in modo più netto i vari ambiti del club, a partire da quello commerciale e dunque delle sponsorizzazioni. Il ritorno in Champions League, ad esempio, è un traguardo che permetterebbe di avere una svolta decisa sotto ogni punto di vista.

New adventure, new Home. 🔴⚫️ Tranquilli non mi han chiamato per fare il terzino – anche se nei peggiori campi di Milano, qlcuno mi ricorda ancora. Ma l’emozione, la fame e la passione, sono di quelle che anticipano l’inizio di una sfida epica. #corporatereputation “#lovethisgame pic.twitter.com/YmLWVPoaSI

— Halajie Barjie (@ala_7) October 12, 2020