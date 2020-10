Milan, Jovic ai margini del Real: tentativo a gennaio

Il Milan non molla Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è sempre nel mirino della dirigenza rossonera e a gennaio potrebbe essere effettuato un nuovo tentativo.

Luka Jovic è stato l’unico centravanti che interessava veramente al Milan nell’ultima sessione di mercato. Maldini e Massara hanno pensato molto al croato per rinforzare l’attacco con una riserva di Zlatan Ibrahimovic. Alla fine l’affare non si è concretizzato perché il Milan ha deciso di acquistare giocatori in altri ruoli del campo, dando fiducia a Leao, Rebic e il giovane Colombo.

Ora Jovic però è ai margini del progetto tecnico di Zidane al Real Madrid e sembra essere diventato l’ultima ruota del carro. Come riporta todofichajes.com, l’attaccante vuole giocare di più e pensava di poterlo fare con le merengues, considerata la partenza di Borja Mayoral verso Roma. La realtà dei fatti è che tutti giocano tranne lui e l’ipotesi trasferimento in prestito a gennaio potrebbe prendere forma.

