Golden Boy 2020, i finalisti: presente un giocatore del Milan

Svelata la lista dei 20 calciatori under 21 finalisti per l’edizione annuale del premio Golden Boy, promosso da Tuttosport.

A breve sarà svelato il nome del vincitore del premio ‘Golden Boy 2020‘. Il riconoscimento ideato da Tuttosport riguarda il miglior giovane calciatore d’Europa nell’anno solare.

Oggi la redazione del quotidiano sportivo ha presentato la lista dei 20 finalisti, ancora in lizza per tale premio.

Tanti i grandissimi talenti internazionali in gara. Da calciatori già piuttosto noti, come il bomber norvegese Haaland, fino a ragazzi tutti da scoprire, tipo il canadese David, prossimo avversario del Milan in Europa con il Lille.

Presente anche un rossonero tra i papabili vincitori: si tratta di Sandro Tonali, centrocampista appena arrivato dal Brescia. Il classe 2000 è l’unico italiano in lizza.

Da segnalare anche la presenza dello juventino Dejan Kulusevski e dell’ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo, centrocampista spesso accostato al Milan in ambito di calciomercato estivo.

