Calciomercato Milan, futuro Dalot: lo United ha già deciso

Non sarà facile per il Milan trattenere in futuro Diogo Dalot. Che intanto dovrà essere ancora valutato dai rossoneri sul campo.

Diogo Dalot è l’ultimo arrivato in casa Milan. Un colpo a sorpresa quello per il terzino portoghese, giunto nelle ultime ore di calciomercato dal Manchester United.

Il giovane laterale è indicato come un talento di prospettiva. Il Milan punterà su di lui, anche se probabilmente non giocherà titolare nel derby di dopodomani.

Ma le previsioni di Gianluca Di Marzio di Sky Sport non sembrano promettenti. Pare che sarà difficile per il Milan tenere a lungo Dalot.

L’esperto di calciomercato ha rivelato: “Dalot è un grande talento. Lo sa il Milan, ma anche il Manchester United, che non ha voluto concedere il diritto di riscatto. Il motivo è semplice: gli inglesi punteranno forte su di lui, vogliono riportarlo ad Old Trafford come titolare del futuro”.

In sintesi il Milan farà fatica a convincere lo United per trattenere a lungo Dalot. Ma intanto appaiono discorsi prematuri: i rossoneri devono prima valutarlo sul campo e capire se il classe ’99 sia effettivamente pronto per giocare da titolare in Serie A.

