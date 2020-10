Calciomercato Milan, futuro Thauvin: la posizione del Marsiglia

Parla il Direttore sportivo del Marsiglia, Pablo Longoria. Le dichiarazioni del Ds sul futuro di Florian Thauvin, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno

Florian Thauvin può essere una delle opportunità di calciomercato che si presenteranno a breve. L’attaccante francese, in forza al Marsiglia, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che ad oggi non è stato ancora rinnovato. Per l’OM non sarà facile riuscire a convincere il giocatore a rimanere in Ligue 1 viste i diversi interessi.

Nelle ultime ore il nome di Thauvin è stato addirittura accostato al Barcellona. I blaugrana potrebbero, dunque, essere una concorrente in più per il Milan, che da tempo fiuta il colpo.

Il giocatore sarebbe potuto diventare rossonero già nel corso dell’ultima sessione di mercato. Thauvin è stato offerto per 15 milioni di euro. Cifra che il Milan ha valutato eccessiva visto il contratto in scadenza a breve.

Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci che vogliono il Diavolo in pressing sull’esterno dell’OM ma il club francese cercherà di fare di tutto per trattenerlo:

“Abbiamo parlato – ha ammesso il Ds dell’OM Pablo Longoria a RMC Sport -, nei prossimi giorni vedremo se riusciremo a trovare un accordo per continuare questa relazione con un giocatore così importante”.

