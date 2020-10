Calciomercato Milan, colpo Milenkovic: assist della Fiorentina

Il Milan non molla Nikola Milenkovic. L’assist potrebbe arrivare dalla Fiorentina, che sarebbe interessata ad Andrea Cistana del Brescia, per sostituire il serbo.

Nikola Milenkovic è stato il vero grande obiettivo del Milan per rinforzare la difesa nella scorsa sessione di mercato. I rossoneri non hanno mai presentato un’offerta convincente alla Fiorentina, complici le richieste troppo esose dei viola.

Il club rossonero potrebbe riprovarci a gennaio, se la Fiorentina abbassasse le pretese. Nel frattempo, secondo quanto riporta La Viola, i toscani stanno preparando l’assalto ad Andrea Cistana del Brescia, che gioca proprio da difensore centrale. Il giovane azzurro potrebbe essere il sostituto ideale di Milenkovic.

L’arrivo di Cistana alla Fiorentina darebbe il via libera a Milenkovic con il Milan che dovrebbe sfidare l’Inter nella corsa al difensore serbo. Milenkovic ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

