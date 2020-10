Calciomercato Milan, Thauvin si complica: spunta una big spagnola

Il Milan punta forte su Florian Thauvin, in scadenza con il Marsiglia. L’obiettivo però si è complicato negli ultimi giorni, perché si è inserito prepotentemente il Barcellona.

Il Milan è già al lavoro per il mercato di gennaio. L’obiettivo primario per la dirigenza rossonera è rinforzare la difesa, ma resta sempre vigile lo sguardo all’attacco. Tra i nomi più papabili c’è quello di Florian Thauvin, esterno del Marsiglia che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il francese fa gola a tanti, visto che si tratta di un giocatore nel pieno della maturità (ventisette anni NDR) e prelevabile a prezzo di saldo.

Secondo quanto riferisce Don Balon, negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Barcellona nella corsa a Thauvin, desideroso di sostituire Dembélé, destinato al Manchester United. Al momento il Milan sembra in vantaggio e potrebbe decidere di sborsare una cifra inferiore al valore del giocatore già a gennaio, per anticipare le concorrenti. Sullo sfondo resta l’interesse del Siviglia.

