Sportmediaset – Verso il derby: ballottaggio Saelemaekers-Leao

Stefano Pioli sta ultimando la formazione per il derby di domani contro l’Inter. L’allenatore rossonero deve sciogliere l’ultimo dubbio su chi dovrà sostituire l’infortunato Ante Rebic, che non ha recuperato dal problema al gomito.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, in pole ci sarebbe Alexis Saelemaekers, che si posizionerebbe sul versante sinistro, mentre a destra agirebbe Samu Castillejo. L’alternativa è rappresentata da Leao, ma è più probabile che il portoghese parta dalla panchina, per subentrare nel secondo tempo e mettere scompiglio con la sua velocità. Più remota la possibilità di vedere Brahim Diaz dall’inizio.

Per il resto, il fronte offensivo è praticamente pronto, con Hakan Calhanoglu che agirà da trequartista alle spalle di Zlatan Ibrahimovic per impensierire la difesa dell’Inter. In difesa, ritorno importante per Alessio Romagnoli, che affiancherà Simon Kjaer.

