Sky – Inter-Milan, le ultime di formazione. Oggi giro di tamponi

Le ultime news di formazione in vista del derby Inter-Milan. Oggi anche un ultimo giro di tamponi per il club rossonero.

Giornata di vigilia tra Inter e Milan, con i rossoneri che stanno preparando il derby con l’attenzione necessaria ad un match così difficile.

La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla formazione di Stefano Pioli. L’unico ballottaggio che sarà risolto soltanto nella giornata di domani riguarda Brahim Diaz e Samu Castillejo.

I due calciatori spagnoli si giocano l’ultimo posto sulla trequarti, accanto a Calhanoglu e Saelemaekers ed alle spalle del rientrante Ibrahimovic.

L’allenamento di rifinitura è terminato intorno alle ore 13, prima della conferenza di mister Pioli. In serata ultimo rapido giro di tamponi per il Milan, con risultati in tempi brevi. Domani in serata l’avvicinamento allo stadio di San Siro per la grande sfida.

