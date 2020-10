Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: novità importanti

C’è attesa per il derby di Milano, che si giocherà alle 18.00 a Sa Siro, poi sarà tempo di pensare al prolungamento del contratto di Hakan Calhanoglu

Le attenzioni sono ovviamente tutte puntate a stasera. Alle 18.00 il Milan torna in campo per affrontare l’Inter da testa della classe. Si gioca il derby a San Siro e uno dei protagonisti più attesi è certamente Hakan Calhanoglu. Il turco è tra i giocatori rinati con la cura Pioli, che lo ha riportato nella zona di campo in cui si esprime meglio, la trequarti.

In realtà l’ex Bayer Leverkusen è libero di svariare su tutta la metà campo avversaria ed è lui al centro del gioco rossonero. Con Ibrahimovic l’intesa cresce partita dopo partita e assist e gol sono ormai un’abitudine.

Calhanoglu è dunque uno dei punti fermi del Milan di oggi e si spera anche del futuro ma il contratto scade solamente il prossimo 30 giugno. Serve un’intesa sul rinnovo, che ad oggi non c’è.

I prossimi potrebbero essere importanti per le sorti del turco: come riporta Calciomercato.com, quella che inizierà lunedì sarà la settimana di Calhanoglu; attese importanti novità sul rinnovo.

