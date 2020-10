Inter-Milan, Bergomi: “Rossoneri da scudetto”

Beppe Bergomi non ha dubbi, anche il Milan può lottare per lo scudetto. Ecco le sue parole sulla squadra rossonero ai microfoni di Sky Sport

Il Milan non si ferma più. I rossoneri trascinati da un super Zlatan Ibrahimovic hanno conquistato il derby, imponendosi per 2 a 1. Un Milan che vola e mantiene la testa della classifica a punteggio pieno, vincendo 4 gare su 4.

La squadra di Stefano Pioli – forse è un po’ azzardato dirlo – si candida per lottare per lo scudetto. Ne è convinto Beppe Bergomi, che si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Il Milan è forte per lo scudetto – afferma l’ex giocatore dell’Inter – E’ forte, costruita bene. Ibra mette giù qualsiasi pallone, dà una consapevolezza incredibile al gruppo. Ha giocatore con attitudine importante, ha gente veloce.

Loro ci credono per arrivare fino in fondo. E’ una squadra molto forte, è stata costruita molto bene. Il Milan oggi ha avuto delle pedine dalla panchina come Tonali, mancava anche Rebic. Il Milan è forte”.

LEGGI ANCHE: LE DICHIARAZIONI DI STEFANO PIOLI