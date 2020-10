Inter-Milan, Conte: “Milan bravo e fortunato”

Il Milan ha battuto l’Inter per 2-1 nel derby. Antonio Conte è sembrato molto amareggiato nel post partita per la sconfitta dei suoi.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato del derby ai microfoni di Sky al termine del derby contro l’Inter. È forte l’amarezza per la sconfitta contro i rossoneri: “Spiace aver perso. Il Milan è stato bravo, ma anche molto fortunato. Gli faccio comunque i complimenti. Noi abbiamo avuto molte occasioni, ma abbiamo commesso due disattenzioni. L’atteggiamento è stato positivo. Abbiamo lottato fino all’ultimo per prendere almeno il pareggio.”

Conte ha parlato poi dei problemi difensivi: “Ci vuole equilibrio. Abbiamo giocato con due esterni che sono due ali. Perisic ha una propensione molto offensiva. Kolarov? Al momento il difensore centrale è il miglior ruolo per lui. La cessione di Godin? Non dovete chiedere a me, faccio l’allenatore”.

