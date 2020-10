Inter-Milan, il ricordo degli ex: da Shevchenko a Seedorf | FOTO

Il ricordo delle emozioni da derby per alcuni ex calciatori del Milan, in vista della stracittadina di questa sera a San Siro.

Il derby riporta sempre alla mente dei precedenti straordinari, ma anche dei protagonisti particolari. La storia di Inter-Milan è ricca di calciatori decisivi che hanno fatto la storia.

Alcuni ex rossoneri d’eccezione hanno ricordato oggi, tramite i profili social, la propria esperienza nel derby della ‘Madonnina’, vissuto da protagonisti assoluti.

Uno di questi è Andriy Shevchenko. L’ucraino è attualmente il miglior marcatore della storia del derby milanese, con 14 reti complessive. L’ex Milan ha introdotto la gara di San Siro con queste parole: “Passione incondizionata, in bocca al lupo Milan!”.

Anche un doppio ex come Clarence Seedorf ha voluto ricordare le proprie emozioni da derby: “Una partita speciale, che ho vissuto con entrambe le maglie e anche da allenatore. Oggi sarà diverso senza 80 mila tifosi sugli spalti, ma dobbiamo rispettare il distanziamento in questa epoca difficile”.

Un altro grande idolo milanista come Ricardo Kakà ha voluto augurare in bocca al lupo al ‘suo’ Milan, proprio in vista della stracittadina da lui vissuta in passato: “Derby di Milano: è sempre Milan! In bocca al lupo rossoneri”.

