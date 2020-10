Gli highlights di Inter-Milan, il derby di Milano. I rossoneri tornano a vincere il derby dopo quattro anni. Successo targato Ibrahimovic.

Un primo tempo straordinario a San Siro in questo attesissimo derby. Il Milan parte molto forte e dopo un quarto d’ora è avanti 2-0. In rete due volte Zlatan Ibrahimovic: il primo è sulla ribattuta del calcio di rigore sbagliato proprio dallo stesso Ibra, mentre il secondo arriva dopo una splendida azione corale, iniziata da Calabria e conclusa ancora da Zlatan. Il Milan sembra dominare il campo e il gioco, ma un errore in uscita di Donnarumma dà a Lukaku la palla facile per il 2-1. Una rete che dà coraggio all’Inter, che entra in partita e cerca subito il pareggio, ma la difesa rossonera, in un modo o nell’altro, regge. A fine primo tempo il Milan è avanti 2-1.

Nel secondo tempo la partita è in equilibrio. L’Inter prova ad accelerare, e in qualche occasione riesce a rendersi pericolosa, ma senza creare grossi pericoli alla difesa di Pioli. Romagnoli e Kjaer, grazie anche all’aiuto dei centrocampisti, riescono a tenere la verve di Lukaku e Lautaro, con quest’ultimo che sembra particolarmente ispirato. Al 75′ l’arbitro assegna un rigore all’Inter, ma il VAR rileva una posizione di fuorigioco di Lukaku che annulla tutto. Il Milan regge in difesa e riesce a vincere la partita. Una vittoria nel derby mancava da quattro anni.

Inter-Milan, gli highlights del match

