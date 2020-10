Inter-Milan, Maldini: “Donnarumma? Bisogna essere felici in due”

Ecco le parole di Paolo Maldini prima del calcio d’inizio di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata di Serie A, in programma alle ore 18.00

Prima del calcio d’inizio di Inter-Milan, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero: “La nostra storia recente parte dal post lock-down, vogliamo continuare su questa strada. Sappiamo che sarà impossibile restare sempre imbattuti. Abbiamo dimostrato di avere coraggio e quando ce l’hai la fortuna di aiuta. L’Inter ha la rosa più completa del campionato ed è la favorita per il campionato.

Futuro Donnarumma – “Se ne parlerà, non è l’unico in questa situazione, c’è anche Hakan così e ovviamente Ibrahimovic. Sono situazioni che stiamo affrontando, riguarderà noi e gli agenti ma dipenderà anche dai calciatori stessi. Il Milan deve provare a tenerli. E’ una trattativa ma bisognerà essere felici in due e ci auguriamo sia così”.

Crescita in personalità – “Abbiamo dato stabilità al lavoro fatto. L’allenatore è lo stesso e i risultati hanno dato fiducia. Non pensiamo di essere arrivati. Gap con l’Inter ridotto? E’ stata una stagione strana quella passata. Il gap dal punto di vista del punteggio è aumentato ma noi ci sentiamo più vicini all’Inter, al Napoli e alla Juventus”.

