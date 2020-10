LIVE | Inter-Milan, gol e risultato in tempo reale del Derby di Milano

Inter Milan, risultato e gol in tempo reale del Derby di Milano, in programma oggi alle 18:00. La partita è valida per la 4^ giornata di Serie A.

A breve con tutti gli aggiornamenti da San Siro su Inter-Milan, il Derby di Milano. La diretta live del match con risultato e gol in tempo reale!

San Siro è pronto per Inter–Milan, purtroppo senza tifosi. I tifosi, presenti fuori allo stadio, hanno accompagnato il pullman dei rossoneri fino all’ingresso. Una bella iniziativa della Curva Sud, che ha deciso così di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Il Milan è reduce da tre vittorie su tre e vuole tornare a vincere il derby: la vittoria manca dal 2016, quando c’era Mihajlovic in panchina e Berlusconi alla presidenza.

Dall’altra parte c’è una Inter che, con tante assenze, vuole continuare questo trend positivo nella stracittadina. Antonio Conte, che contro la Lazio all’ultimo turno di campionato ha pareggiato, cerca il ritorno alla vittoria per riprendere nel modo giusto. Nononstante le assenze, l’Inter comunque è la favorita perché ha una rosa più ampia e con tante certezze.

INTER MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il tabellino di Inter-Milan

Inter (3-4-1-2): Handanović; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozović, Perisić; Barella; Lukaku, Martinez

All. Conte

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović

All. Pioli

Arbitro: Mariani di Aprilia