Inter Milan dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Il derby Inter Milan si gioca sabato alle ore 18:00 a San Siro. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

La partita più importante dell’anno. Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, il Milan torna in campo per affrontare l’Inter. I rossoneri non vincono da quattro anni: era il 31 gennaio del 2016 quando Alex, Bacca e Niang firmarono l’ultima vittoria rossonera in campionato in un derby.

Un tabù da sfatare, ad ogni costo. E con Zlatan Ibrahimovic in campo: lo svedese è guarito dal Covid-19 e già da qualche giorno si sta allenando regolarmente a Milanello. Antonio Conte, invece, dall’altra parte, deve fare a meno di diversi calciatori ancora alle prese con il virus. La rosa nerazzurra però è ampia, quindi le alternative di qualità ci sono.

Inter-Milan è in programma sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18:00 allo stadio San Siro. Di seguito tutte le informazione su dove vedere il derby in tv e in streaming.

INFORTUNIO REBIC, LE ULTIME NEWS

Dove vedere il derby Inter-Milan in tv e streaming

Inter-Milan è un’esclusiva Sky Sport e quindi non sarà visibile su DAZN. Potrete vedere la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. In telecronaca Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Come sempre ampio pre-partita a partire dalla 17:00 con Alessandro Bonan in Sky Calcio Show.

In streaming il derby sarà visibile su Sky GO: da PC basta collegarsi al sito, mentre su mobile è disponibile gratuitamente l’app su tutti gli store. Da lì potrete accedere al vostro abbonamento e guardare la partita comodamente su smartphone o tablet.

Se non avete un abbonamento a Sky, l’alternativa è Now TV, la web tv di Sky, accessibile tramite abbonamento di uno, quindici o trenta giorni. Una buona occasione per chi è interessato soltanto all’evento.

INTER MILAN, I CONVOCATI DI PIOLI

Diretta testuale

Per tutti quelli che non hanno la possibilità di vedere la partita in tv, come sempre, MilanLive.it vi fornirà la diretta testuale del derby con aggiornamenti minuto per minuto da San Siro. Appuntamento alle 17:00 con il racconto del pre-partita e poi dalle 18:00 tutte le emozioni del derby in diretta live.

INTER MILAN, SPLENDIDA INIZIATIVA DELLA CURVA SUD

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Brozovic, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.

BOBAN TORNA IN SERIE A: NUOVA OFFERTA