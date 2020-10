Napoli, protesta durissima dei tifosi: “FIGC serva del padrone”

I tifosi del Napoli si fanno sentire contro la FIGC con uno striscione di protesta, dopo lo 0-3 a tavolino comminato contro la Juve.

I tifosi del Napoli non ci stanno. Lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione comminato al club azzurro dopo la mancata presenza nel match con la Juventus fanno molto discutere.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, alcuni tifosi della curva napoletana hanno esposto in città un enorme striscione per manifestare contro la decisione della corte federale.

“FIGC serva del padrone” – è il messaggio chiaro e tondo lanciato dal Napoli e dai propri ultras. Gli azzurri non sono assolutamente d’accordo, come è ovvio, con i provvedimenti presi e ufficializzati negli scorsi giorni.

Il caos è stato letteralmente scatenato dalla disposizione della ASL campana, che ha vietato al Napoli di viaggiare verso Torino per la sfida della terza giornata di Serie A. La Juve invece ha raggiunto regolarmente l’Allianz Stadium, come da protocollo, dopo aver effettuato un ultimo ciclo di tamponi.

