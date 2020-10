Serie A, la classifica aggiornata dopo il derby Inter-Milan

Il Milan torna a vincere un derby contro l’Inter in campionato. L’ultima volta era successo nel gennaio 2016. Un 2-1 molto importante per la squadra di Stefano Pioli, che aveva bisogno di conquistare un successo in uno scontro diretto così delicato dopo le vittorie contro avversari molto più agevoli.

I rossoneri si confermano in testa alla classifica della Serie A a punteggio pieno. Sono 12 i punti ottenuti dal Diavolo dopo le prime quattro giornate del campionato. Capolista solitario, dato che l’Atalanta è stata sconfitta dal Napoli. A decidere a San Siro è stata la doppietta del 39enne Zlatan Ibrahimovic.

Di seguito la classifica Serie A 2020/2021 aggiornata dopo il derby Inter-Milan 1-2.

