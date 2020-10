Calciomercato Milan, Premier League su Simakan: ecco l’offerta

Mohamed Simakan è finito nel mirino del Milan, che ci ha provato nelle ultime di calciomercato ma senza successo. Ora piace anche in Premier League

Il Milan nelle ultime ore di calciomercato ha provato con insistenza a portare in Italia Mohamed Simakan. Trattativa serrata con lo Strasburgo ma i rossoneri hanno deciso di non arrivare ai 20 milioni di euro richiesti.

Per Stefano Pioli niente difensore centrale: a gennaio Maldini e Massara tenteranno un nuovo affondo ma il giovane Simakan non è l’unico che piace. Attenzione soprattutto a Kabak, Pezzella e Milenkovic.

Per quanto riguarda il calciatore dello Strasburgo, dall’Inghilterra arrivano conferme sull’interesse da parte del Milan ma ci sarebbe anche la concorrenza del Burnley. Come riporta The Sun, per il club di Premier League, disposto a formulare un’offerta da circa 17 milioni di euro, sarebbe la prima scelta per rafforzare il pacchetto arretrato.

