Milan, guarda Thauvin: gol bellissimo in Marsiglia-Bordeaux | VIDEO

Il Milan continua a monitorare Florian Thauvin. Il calciatore del Marsiglia ha segnato un gol meraviglioso contro il Bordeaux.

Florian Thauvin è uno dei nomi più caldi per il Milan del futuro. L’ala del Marsiglia ha il contratto in scadenza nel 2021 è già a febbraio potrebbe firmare un accordo con una nuova squadra. Il Milan lo sta monitorando e uno dei suoi più importanti ammiratori è proprio Frederic Massara. Il club rossonero vorrebbe prenderlo a parametro zero, ma non è escluso che possa proporre un indennizzo al Marsiglia per farlo arrivare già a gennaio.

Nel frattempo Thauvin sta continuando a deliziare in Ligue 1. Ieri il francese ha segnato il gol che ha sbloccato il match tra il Marsiglia e il Bordeaux con uno splendido sinistro a giro che ha fulminato il portiere avversario. Un segnale in più che potrebbe convincere il Milan a fare sul serio.

Il piede sinistro di Florian Thauvin è benedetto dagli Dei del Calcio 🤩🙏 L’idolo di Marsiglia non lascia nessuna possibilità al portiere del Bordeaux ❌ pic.twitter.com/JJfKpWois4 — Goal Italia (@GoalItalia) October 18, 2020



TORINO, NUOVO POSITIVO AL COVID