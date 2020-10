Serie A, nuovo calciatore positivo nel Torino: il comunicato

C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie A. Il Torino ha emesso un comunicato ufficiale che però non riporta il nome dell’interessato.

Il Torino ha comunicato che un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus. Il club granata non ha però rivelato il nome del calciatore. Dai tamponi effettuati a ridosso del match contro il Cagliari è emersa la positività del calciatore. Questo si aggiunge a un altro contagiato tra le fila della squadra di Giampaolo, che però non è stato reso noto.

In totale in Serie A sono trentaquattro i positivi. Il Torino, così come il Parma, ha deciso di non rivelare alla stampa i nominativi. Il Milan, dal canto suo, ha deciso di aumentare la frequenza dei tamponi, per tenere sempre sotto controllo i suoi tesserati ed evitare nuovi contagi. Al momento restano positivi Leo Duarte e Matteo Gabbia.

