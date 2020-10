Calcio femminile, LIVE Milan-Inter 3-1: super Dowie nel primo tempo

Il Milan femminile affronta l’Inter nel derby alle 12.30. La squadra di Ganz è terza in classifica alle spalle di Sassuolo e Juventus, mentre le nerazzurre sono ottave.

Nel primo tempo il Milan parte subito a mille e passa in vantaggio al 5′ con Dowie. Il numero 10 entra in area e con un tiro piazzato batte il portiere nerazzurro Aprile sul secondo palo. L’Inter pareggiano dopo due minuti: sugli sviluppi di un calcio di punizione è Marinelli a battere Korenciova con un colpo di testa. Il Milan non demorde e ha la possibilità di tornare in vantaggio al 9′: Dowie lancia in profondità Giacinti, ma Aprile esce e sventa la minaccia. Il Milan sembra controllare bene la gara, ma è l’Inter ad andare vicino al pari con Marinelli che si fa tutto il campo ma davanti a Korenciova la manda sul fondo.

Il Milan risponde con una super Dowie, che servita da Giacinti calcia in porta, ma Aprile si supera. La stessa Dowie riporta in vantaggio in rossoneri al 29′. Calcio d’angolo delle rossonere, svetta Dowie che anticipa l’estremo difensore nerazzurro Aprile e segna il 2-1. Il Milan segna ancora al 31′ con Giacinti servita in maniera perfetta da Rizza. Nell’ultimo quarto d’ora i rossoneri possono dilagare ancora con Dowie e con Coric, ma Aprile salva l’Inter.

Formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Rizza, Conc, Jane, Rask, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti. All. Ganz

Inter (4-3-3): Aprile; Bartonova, Marinelli, Regazzoli, Merlo; Sousa, Moller, Alborghetti; Simonetti, Auvinen, Mauro. All. Sorbi

