Milan in testa a punteggio pieno: non accadeva da 25 anni

Il Milan è in testa alla classifica con 12 punti in quattro gare disputate. Un piccolo record dopo 25 anni dall’ultima volta.

La vittoria sull’Inter consegna al Milan una classifica di tutto rispetto. I rossoneri sono primi in solitaria dopo quattro giornate di Serie A.

Il Diavolo non guardava tutti dall’alto in basso dalla stagione 2011-2012, quando Massimiliano Allegri guidava i rossoneri con un certo Zlatan Ibrahimovic al centro del proprio attacco.

Ma la vera particolarità è che il Milan è attualmente a punteggio pieno, con 12 punti conquistati in quattro incontri, un solo gol subito a fronte di nove realizzati.

Era da ben 25 anni che la squadra rossonera non iniziava così bene il campionato. Nella stagione 1995-1996 il Milan di Fabio Capello partì alla grande, battendo in serie Padova, Udinese, Roma e Atalanta.

Quattro vittorie nelle prime quattro giornate, proprio come per l’attuale Milan di Pioli. In quella lontana occasione i rossoneri si laurearono poi campioni d’Italia. Un precedente che potrebbe portare bene anche ad Ibra e compagni.

LEGGI ANCHE -> LA MOVIOLA DI INTER-MILAN!