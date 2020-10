Calciomercato Milan, concorrenza Liverpool per il difensore

Il Liverpool piomba su Kabak. Il club di Premier League ha la necessità di reperire un difensore dal mercato per sostituire l’infortunato van Dijk

L’infortunio di Virgil van Dijk mette nei guai il Liverpool, costretto a correre ai ripari per reperire sul mercato un nuovo centrale difensivo.

Sostituire uno dei difensori più forti in circolazione ovviamente non sarà per nulla facile: i nomi più importanti su cui i Reds avrebbero messo gli occhi sono quelli di Milan Skriniar, non proprio un punto fermo dell’Inter, e Koulibaly, che il Napoli non ritiene incedibile ma per il quale ci vogliono più di 70 milioni di euro.

Cifre alte che potrebbero spingere il Liverpool a puntare su un giovane dal prezzo più abbordabile. Secondo il Daily Mail, i Reds avrebbero messo gli occhi su Kabak. Il turco dello Schalke 04 piace parecchio al Milan e può lasciare la Germania per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. A gennaio non manca molto e il mercato dei difensori è già caldo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SUL RINNOVO DI CALHANOGLU