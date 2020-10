Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: la richiesta per il rinnovo

La prima richiesta dell’entourage di Hakan Calhanoglu per il rinnovo è di 5 milioni di euro. In settimana nuovi contatti tra le parti

Il momento magico del Milan non si ferma. Dal post lock-down, i rossoneri sono certamente la squadra migliore in Italia e il successo contro l’Inter certifica il grande periodo degli uomini di Stefano Pioli.

Tra i trascinatori c’è certamente Hakan Calhanoglu, decisivo praticamente in ogni partita. Il turco è letteralmente esploso da quando è stato spostato sulla trequarti, essendo libero di svariare per tutta la metà campo avversaria.

Calhanoglu è senza dubbio un cardine del Milan ma il suo futuro non è per nulla certo. Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I rossoneri vogliono blindarlo per non perderlo a zero ma ci sarà da trattare, con l’entourage del turco che ha chiesto 5 milioni di euro per prolungare il contratto.

Richiesta troppo alta ma – come riporta Calciomercato.com – tra 3-4 giorni è previsto un nuovo contatto tra le parti. Un incontro che farà molta chiarezza sul futuro di Calhanoglu, diventato indispensabile per il Milan.

