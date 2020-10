Milan, Ibrahimovic da record: eguagliati Lewandowski e Kane

Il Milan si tiene stretto un Ibrahimovic da record. Lo svedese è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di marcature multiple in Serie A.

Zlatan Ibrahimovic eterno. Il centravanti svedese a 39 anni continua a stupire e infrangere record. Nel post lockdown lo svedese è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple (4) in Serie A. Nello stesso periodo, riescono ad eguagliarlo solo Robert Lewandowski ed Harry Kane nei cinque maggiori campionati europei.

Ibrahimovic non sembra volersi fermare. L’attaccante rossonero, determinante anche nella vittoria contro l’Inter, continua a segnare a valanga e trascinare il Milan. Una squadra costruita a sua immagine e somiglianza di cui è leader indiscusso.

Il Milan vuole tenerselo stretto ed è pronto a chiedere un rinnovo anche per la prossima stagione. Chiaramente, il club rossonero, si augura che lo svedese mantenga sempre lo stesso livello di forma, che al momento è strabiliante. La società ha deciso di non investire in una riserva di Ibrahimovic, convinta che l’ex PSG avrebbe giocato gran parte delle partite, senza il bisogno di qualcuno che lo sostituisca.

