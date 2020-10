Calciomercato Milan, idee a parametro zero per la difesa

Il Milan guarda al mercato dei giocatori svincolati per rimpinguare una difesa coi centrali contati. Spuntano i nomi di alcuni profili.

Il Milan ha provato a prendere un difensore centrale negli ultimi giorni della scorsa finestra del calciomercato, ma senza successo. I tentativi per Ozan Kabak, German Pezzella e Mohamed Simakan non sono andati a buon fine.

Recentemente Stefano Pioli ha recuperato Alessio Romagnoli, subito titolare nel derby contro l’Inter, ma ha perso Matteo Gabbia a causa del Covid-19. Ancora positivo al coronavirus è Leo Duarte, che a differenza di Zlatan Ibrahimovic non è guarito. Out pure Mateo Musacchio, che sta recuperando da un infortunio e forse rientrerà stabilmente in gruppo verso fine ottobre.

Calciomercato Milan, ipotesi Simunovic e Papadopoulos?

Secondo quanto rivelato in Germania da Hamburger Morgenpost, il Milan starebbe valutando alcuni difensori centrali svincolati per arricchire il reparto arretrato. Tra i giocatori senza squadra figura Kyriakos Papadopoulos, 28enne greco liberatosi dall’Amburgo.

Non rappresenta un profilo ideale, considerando che nell’ultima stagione non ha quasi giocato (4 presenze, 2 delle quali con la squadra B). Eppure in Germania ritengono che vi siano stati dei contatti per Papadopoulos, che a inizio carriera sembrava molto promettente e poi si è perso per strada. Sarebbe strano se il Milan gli desse un’occasione.

Un altro calciatore che viene citato come opzione a parametro zero per la difesa rossonera è Jozo Simunovic, 26enne croato svincolatosi dal Celtic Glasgow alla scadenza del contratto. Nella passata stagione 16 presenze e 1 gol con la maglia della squadra scozzese, avversaria del Milan in Europa League e nella quale era approdato nell’estate 2015.

Simunovic può essere un’ipotesi più credibile rispetto a Papadopoulos, anche se si attendono conferme sulla volontà della dirigenza rossonera di reperire un difensore centrale dal mercato degli svincolati.

Altri stopper liberi noti sono Ezequiel Garay (ex Valencia), Mapou Yanga-Mbiwa (ex Lione), Léo Lacroix (ex Saint-Etienne).

