Infortunio Rebic, previsto un nuovo controllo al gomito: Pioli spera

Stefano Pioli auspica di riavere presto anche Ante Rebic, fuori per un infortunio al gomito sinistro. L’attaccante del Milan farà altri esami a breve.

Stefano Pioli spera di poter avere al più presto l’organico al completo per affrontare la stagione. Prima del derby ha recuperato Alessio Romagnoli e Andrea Conti, da oggi rientra anche Leo Duarte dopo la positività al Covid-19.

Tra coloro che sono ancora out c’è Ante Rebic, il cui gomito sinistro ha subito una lussazione nella partita Crotone-Milan di campionato. Tra martedì e mercoledì ci sarà un nuovo controllo medico, come riportato dai colleghi di calciomercato.com. Si spera di ricevere notizie positive, anche se difficilmente il croato potrà essere a disposizione per il match di giovedì contro il Celtic Glasgow.

Pioli spera che Rebic possa avere il via libera per tornare in Milan-Roma di lunedì prossimo. Molto dipenderà dall’esito dei prossimi esami. L’ex Fiorentina e Eintracht Francoforte è un giocatore molto importate per la squadra, il suo rientro darà ancora più soluzioni e aumenterà il livello generale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pioli valuta cambiamenti per Celtic-Milan: le possibili novità