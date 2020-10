Milan, Leo Duarte guarito dal Covid-19: le ultime news

Leo Duarte negativo all’ultimo tampone per il coronavirus. Il difensore del Milan può tornare a lavorare agli ordini di mister Stefano Pioli.

Buone notizie da Milanello. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, finalmente Leo Duarte è guarito dal Covid-19 e può tornare a disposizione di Stefano Pioli.

Il difensore brasiliano era risultato positivo al tampone alla vigilia di Milan-Bodo/Glimt, ma l’ultimo ha dato esito negativo e ciò gli consente di rientrare a lavorare con il resto della squadra. Un ritorno importante, visto che c’erano solamente due centrali difensivi disponibili (Romagnoli e Kjaer) e almeno adesso Pioli avrà una terza scelta.

Ovviamente Duarte dovrà lavorare per trovare la condizione fisica migliore. Essendo stato in isolamento non si è allenato come avrebbe fatto solitamente, anche se ha comunque seguito il programma che gli è stato comunicato dallo staff per farsi trovare più pronto possibile al rientro.

Rimane ancora out, sempre a causa del Covid-19, Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato trovato positivo in Nazionale Under 21 e gli serve ancora del tempo per guarire dal coronavirus. Pioli spera di riaverlo in gruppo al più presto.

#Duarte si sta allenando agli ordini di mr Pioli, bisogna attendere ancora per #Gabbia. Controllo #Rebic previsto per mercoledì @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) October 19, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pioli valuta cambiamenti per Celtic-Milan: le possibili novità