Milan giovane, primato in classifica in Europa

Prendendo in considerazione i cinque massimi campionati europei, il Milan è la squadra che ha impiegato i giocatori più giovani. L’Inter tra le più vecchie

Il progetto Milan, targato Maldini e Massara, sta ottenendo i suoi primi frutti. La squadra cresce grazie al lavoro di Stefano Pioli ma l’inserimento a gennaio di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic hanno certamente fatto la differenza. Il danese e lo svedese sono i ‘vecchietti’ di una squadra fatta praticamente da soli 20enni. Il Milan si sta così assicurando un futuro con i suoi giovani.

I rossoneri – come riporta Transfermakt – sono la squadra più giovane dei top 5 campionati. Prendendo in considerazione i calciatori schierati in questa prima parte di stagione, la media età è di soli 23,6 anni. Il Milan è così davanti a Nizza e Saint-Etienne.

Guardando a solo campionato italiano, vediamo come alle spalle degli uomini di Pioli ci siano Verona e Cagliari, con 24,8 e 25,2. Tra le big il Napoli ha una media di 26,7 anni e la Roma 26,8. La più vecchia è l’Inter con 28,4, davanti solo a Parma(28,6) e Benevento (28,9). Juve, Atalanta e Lazio infine hanno 27,1, 27,2 e 28,3 di media.

