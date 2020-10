Zaccheroni: “Ibra meglio di Ronaldo. Meritava il Pallone d’Oro”

L’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni esalta Zlatan Ibrahimovic, che sta facendo faville anche nella sua seconda esperienza rossonera.

Alberto Zaccheroni non pone limiti al Milan e neanche a Zlatan Ibrahimovic. L’ex tecnico rossonero celebra il campione svedese: “Ibrahimovic sposta gli equilibri più di Ronaldo. Non sa fare solo gol, ma migliora anche i compagni, caricando la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. È eterno”. Un paragone importante che conferma quanto sia determinante il centravanti per la squadra rossonera e per gli sviluppi della stagione.

Lo stesso Zaccheroni prosegue: “Ho allenato tanti campioni come Weah e Bierhoff, ma ho il rammarico per non aver allenato Ibrahimovic”. Il bomber rossonero ha vinto tantissimo e ha trascinato le squadre dove ha giocato, ma non è mai stato riconosciuto come il migliore al mondo: “Non capisco come mai non gli abbiano mai dato il Pallone d’Oro” – chiude Zaccheroni.

MILAN, IBRAHIMOVIC DA RECORD