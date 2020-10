Calciomercato Milan, clausola Bennacer: i dettagli

Per Ismael Bennacer la prossima estate ci sarà una clausola rescissoria che gli permetterà di liberarsi per 50 milioni di euro. Ecco per chi è valida

Ismael Bennacer è uno dei calciatori maggiormente cresciuti sotto la guida di Stefano Pioli. L’algerino, arrivato dall’Empoli nell’estate 2019, è tra i punti fermi del Milan: impossibile, oggi, immaginare una squadra senza di lui. Il calciatore, che il prossimo 1 dicembre compirà 23 anni, cresce partita dopo partita al fianco di Franck Kessie, con il quale forma una coppia davvero perfetta.

Nell’ultimo calciomercato diverse squadre hanno bussato alla porta del Milan. Top club come Psg, Real Madrid, Manchester United e City stanno pensando a Bennacer ma i rossoneri hanno fatto muro.

Dalla prossima estate tutto sarà un po’ più complicato: per l’ex Empoli, infatti, come più volte detto, si attiverà una clausola rescissoria. Chi vorrà prenderlo dal Milan potrà farlo versando 50 milioni di euro. Calciomercato.com sottolinea come la clausola è valida solamente per l’estero.

