Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: gioco al rialzo

L’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, spara alto: per il suo assistito vorrebbe 6,5 milioni di euro ma sembra essere sol una tattica. Le ultime sul rinnovo

Gordon Stipic gioca al rialzo. E’ questa la sensazione che ha Tuttosport nell’aggiornare la situazione legata alla trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il turco, uno dei cardini del Milan di Stefano Pioli, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la firma per il prolungamento non appare per nulla vicina.

Per l’ex Bayer Leverkusen il Milan è certamente la priorità ma le richieste del suo procuratore sono davvero troppo alte. Il quotidiano in edicola stamani conferma che l’entourage del numero dieci avrebbe chiesto ai rossoneri uno stipendio alla Ibra, e superiore a quello Donnarumma, di 6,5 milioni di euro a stagione.

La sensazione – si legge – è che Stipic abbia sparato alto per riuscire ad ottenere un sostanzioso aumento, così da arrivare a circa 5 milioni di euro, circa il doppio dell’attuale. Resta da capire se il Milan è d’accordo.

Nel frattempo il giocatore è stato proposto a diversi club, come l’Inter, per mettere pressioni alla dirigenza rossonera. Maldini e Massara sono chiamati a riuscire ad abbassare le pretese dell’entourage del turco. Blindare Calhanoglu, fondamentale per la rinascita del Milan, è un dovere.

LEGGI ANCHE: QUANDO RIENTRA HAKAN CALHANOGLU