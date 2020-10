Milan, pronta la carta Hauge: il norvegese scalpita

Jens Petter Hauge potrebbe giocare già contro il Celtic. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, pronto a lanciare il talento norvegese classe 1999

Stefano Pioli pensa ad una carta a sorpresa per la sfida di Europa League contro il Celtic, in programma domani sera in Scozia. Il tecnico del Milan – secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, sul proprio profilo Twitter – avrebbe intenzione di puntare su Jens Petter Hauge.

L’acquisto a sorpresa dei rossoneri, arrivato nell’ultima sessione di mercato, dopo la grande prestazione proprio in Europa League, a San Siro con il suo Bodo, potrebbe occupare il ruolo di esterno sinistro nella trequarti, facendo rifiatare Rafael Leao, che non è al 100% della forma fisica.

Il Milan è chiamato a dosare le forze in un periodo in cui giocherà ogni tre giorni e dove ci sarà spazio davvero per tutti, soprattutto con le assenze di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, che salteranno le sfide con Celtic e Roma (il turco anche quella con lo Sparta Praga).

LEGGI ANCHE: LE RICHIESTE PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU