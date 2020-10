Napoli-AZ Alkmaar, Gattuso: “Turnover? Ci ho sbattuto al Milan”

Gennaro Gattuso alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar di Europa League fa intendere che non commetterà un errore fatto al Milan sul turnover.

Oggi si conclude la prima giornata della fase a gironi della Champions e domani scatta quella dell’Europa League. Le italiane in campo saranno Roma, Milan e Napoli.

La squadra campana affronterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar allo stadio San Paolo. Nella conferenza stampa di oggi Gennaro Gattuso è stato interpellato su un possibile turnover e ha così risposto: «Ci saranno 3-4 giocatori che scenderanno in campo che non hanno giocato contro l’Atalanta. Ci ho sbattuto i denti al Milan e mi sono fatto un’idea del turnover. Bisogna fare scelte giuste senza cambiare 9-10 calciatori. Non cambieremo troppo nelle partite di Europa League».

Gattuso spiega che non farà stravolgimenti di formazione. L’esperienza al Milan, quando probabilmente cambiò troppo nei match di Europa League, gli ha insegnato che rivoluzionare l’undici titolare può essere controproducente. Qualche variazione ci sarà contro l’AZ Alkmaar, ma non sarà un Napoli completamente nuovo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sky – Celtic-Milan, Theo Hernandez e Calabria potrebbero riposare