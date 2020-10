Calciomercato Milan, occhi puntati sul nuovo Modric

Il Milan è sempre attento al calciomercato dei giovani: occhi puntati su Dinamo Zagabria-Feyenoord per seguire da vicino Lovro Majer

Il Milan ha dimostrato di essere molto attento ai giovani di tutto il mondo con il suo lavoro di scouting. Tra i tanti talenti seguiti c’è anche Lovro Majer, che in molti considerano il ‘nuovo’ Modric. Il centrocampista classe 1998 è ovviamente croato e si sta mettendo in mostra con la maglia della Dinamo Zagabria. Gol e assist per il calciatore che si destreggia al centro del campo sia come playmaker che come trequartista.

Majer stasera sarà impegnato contro il Feyenoord in un match di Europa League e avrà gli occhi di tutti addosso. Come riporta Calciomercato.com, il Milan farà seguire da vicino il giocatore che però piace davvero a tante squadre.

Il 22enne di Zagabria è nel mirino anche di Borussia Dortmund, Fiorentina, Leeds, Valencia e Siviglia.

Il contratto di Majer andrà in scadenza nel 2023

