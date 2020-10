Kessie: “Pioli ha creato una famiglia. Ibra aiuta tutti”

Franck Kessie ha parlato al termine della gara contro il Celtic vinta 3-1 in trasferta. Un match in cui è risultato uno dei migliori in campo.

Al termine della gara contro il Celtic, Franck Kessie ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se gioco con Bennacer, Krunic o Tonali è lo stesso, dobbiamo sempre dare il massimo, speriamo che il momento positivo continui. Ibrahimovic aiuta tanto a tutti, è un campione e dà una grande mano, speriamo che possa giocare ancora tante partite”.

“Ho fatto fatica all’inizio, ma adesso siamo una famiglia e Pioli è bravo a gestire lo spogliatoio. Dopo il lockdown siamo partiti subito forte e ci siamo uniti molto come gruppo grazie all’allenatore, tutti sono importanti per la squadra. Spero di fare ancora tanti gol, anche meglio dell’anno scorso che ne ho fatti sette. I rigori? C’è Ibrahimovic che li calcia” – ha aggiunto Kessie.

