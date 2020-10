Sportmediaset – Celtic-Milan, Pioli indeciso: ballottaggio a sinistra

Le ultimissime di formazione in vista di Celtic-Milan. Stefano Pioli deve ancora sciogliere l’ultimo dubbio sulla corsia mancina.

Mancano poche ore al match di Europa League tra Celtic Glasgow e Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve però ancora sciogliere alcune riserve sulla formazione titolare.

Confermato il possibile ampio turnover rispetto al derby di sabato scorso. Secondo Sportmediaset saranno almeno 4-5 gli avvicendamenti dal 1′ minuto.

Il grande assente, ovvero Hakan Calhanoglu, verrà sostituito da Brahim Diaz, il quale avrà l’occasione di esprimersi come trequartista centrale, alle spalle di ‘re’ Ibrahimovic.

L’ultimo dubbio che Pioli deve risolvere a breve riguarda la corsia di sinistra. Rebic è ancora out, dunque si scatena il ballottaggio tra Rafael Leao e Rade Krunic.

Il mister dovrà scegliere se dare fiducia al portoghese, molto brillante contro l’Inter ma fisicamente non ancora al 100%, oppure coprirsi con l’inserimento del centrocampista bosniaco, che può agire da jolly sia come esterno che come mezzala.

Difficile invece la presenza dall’inizio dell’ultimo arrivano Jens-Petter Hauge, che sarà un’arma da schierare a gara in corsa.

