Celtic-Milan, Pioli: “Ripetere approccio del derby. Girone difficile”

Stefano Pioli vuole un Milan simile a quello visto nel derby contro il Celtic in Europa League. Il tecnico rossonero ha invitato alla massima concentrazione per un girone difficile.

Stefano Pioli vuole un Milan all’altezza della situazione contro il Celtic. L’allenatore invita la squadra a continuare sulla scia di quanto fatto finora tra campionato ed Europa League. I rossoneri sono carichi a mille dopo la vittoria nel derby, ma il tecnico rossonero vuole mantenere alta la concentrazione: “Dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo con le nostre prestazioni e con la vittoria nel derby. Dobbiamo ripetere l’approccio avuto contro l’Inter”.

Il Milan giocherà contro gli scozzesi stasera, per poi affrontare Sparta Praga e Lille. Un girone tutt’altro che semplice per i rossoneri: “Il girone sarà duro, abbiamo pescato dalla quarta fascia il Lille che oggi è primo in Francia. Le nostre concorrenti nel girone sono prime o seconde nei rispettivi campionati”.

