Milan-Roma, designato l’arbitro Giacomelli

È stato designato l’arbitro per Milan-Roma, gara valevole per la quinta giornata di campionato: sarà Piero Giacomelli della sezione CAN di Trieste. I suoi assistenti saranno Ranghetti e Mondin, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. L’addetto VAR sarà, invece, Nasca.

Questa la lista dei fischietti della giornata:

Benevento-Napoli, Doveri Daniele

Cagliari-Crotone, Di Martino Antonio

Lazio-Bologna, Irrati Massimiliano

Atalanta-Sampdoria, Calvarese Giampaolo

Sassuolo-Torino, Guida Marco

Fiorentina-Udinese, Fourneau Francesco

Genoa-Inter, Massa Davide

Juventus-Verona, Pasqua Fabrizio

Milan-Roma, Giacomelli Piero

Parma-Spezia, Marini Valerio

