Sky – Milan, turnover massiccio: Pioli ne cambia 5

Il Milan si appresta ad esordire in Europa League contro il Celtic. Stefano Pioli pensa a un folto turnover, cambiando cinque giocatori rispetto alla formazione del derby.

Stefano Pioli sta ultimando la formazione in vista dell’esordio in Europa League di questa sera. L’avversario si chiama Celtic e si caratterizza per una grande capacità di corsa e tenuta fisica. Motivo per cui il tecnico rossonero sta pensando a un massiccio turnover per far fronte alla stanchezza post derby di sabato. La partita contro l’Inter ha usurato molto i rossoneri, così c’è bisogno di forze fresche.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan potrebbe scendere in campo con cinque undicesimi diversi dalla formazione che è partita titolare contro l’Inter. Dal primo minuto potrebbero giocare Diaz, Castillejo, Tonali, Dalot e Krunic al posto di Calhanoglu, Saelemaekers, Bennacer, Calabria e Leao. Una formazione molto diversa, ma in grado di assicurare comunque grande qualità.

