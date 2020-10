Milan, Ibrahimovic in Europa League: il trionfo nel 2017

Zlatan Ibrahimovic è l’unico ad aver vinto l’Europa League. Lo svedese ha trionfato nel 2017 con il Manchester United allenato da Josè Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic indica la strada anche in Europa League. Lo svedese è l’unico ad aver vinto il trofeo nel 2017 con la maglia del Manchester United allenato da Josè Mourinho. Ibra fu determinante nella vittoria dei Red Devils, segnando 5 gol e fornendo 4 assist durante la competizione. L’attuale centravanti rossonero non disputò però la finale contro l’Ajax a causa di un infortunio al ginocchio.

Ibrahimovic sarà quindi il leader del Milan anche in Europa League: sa come si vince. Lo svedese ha militato quasi sempre in Champions League, senza riuscire a vincerla, ma nella seconda competizione europea è risultato subito decisivo, arrivando al trionfo. Ora spera di ripetersi con la maglia rossonera, per portare un trofeo che nella sterminata bacheca del Milan ancora manca.

CELTIC-MILAN: ECCO DOVE VEDERLA