Celtic-Milan dove vederla: SKY o TV8? Diretta tv e streaming

Celtic-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming. La partita, in programma oggi alle 21:05, è valida per la 1^ giornata di Europa League.

Dopo lo splendido exploit di questo inizio di campionato, il Milan scende in campo per la prima partita di Europa League contro il Celtic. Si gioca a Glasgow, a Celtic Park, uno stadio bellissimo e pieno di storia. I rossoneri vogliono iniziare bene anche questo percorso europeo e sperano di portare a casa i tre punti sfuttando l’entusiasmo post-derby.

La trasferta è insidiosa e Stefano Pioli ne è consapevole. Ecco perché chiede massima attenzione ai suoi calciatori perché è importante continuare a vincere per mantenere la scia positiva. L’allenatore rossonero sta pensando a diversi cambi per far rifiatare i titolari, oltre al fatto che non è a disposizione per infotunio Hakan Calhanoglu.

Una perdita pesante poiché il turco è diventato imprescindibile. Per sostituirlo si fa avanti la candidatura di Brahim Diaz, schierato in quel ruolo in diverse occasioni in precedenza. Di proprietà del Real Madrid, lo spagnolo ha voglia di mettersi in mostra per guadagnarsi magari la riconferma da parte dei rossoneri.

Quando si gioca Celtic-Milan

Celtic–Milan va in scena questa sera, giovedì 22 ottobre alle ore 21:05, ed è valida per la 1^ giornata di Europa League. I rossoneri sono attesi al Celtic-Park per una partita importante e da vincere ad ogni costo.

Dove vedere Celtic-Milan in e streaming

L’Europa League è un’esclusiva Sky Sport e sarà quindi visibile soltanto sui canali dedicati alla competizione dell’emittente satelittare. La buona notizia per i tifosi rossoneri, e non solo, è che la partita è visibile anche in chiaro su TV8. La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi e con il commento tecnico di Fernando Orsi. Per quanto riguarda lo streaming, come sempre sarà possibile accedere al proprio abbonamento su Sky GO, app gratuita su tutti gli store. In alternativa anche TV8 offre la diretta streaming sul proprio sito ufficiale.

Le probabili formazioni

Pioli pensa al turnover e c’è la possibilità di vedere dal primo minuto Dalot al posto di Davide Calabria. Chance per Tonali in mezzo al campo con Kessie, Brahim Diaz sulla trequarti con Leao confermato a sinistra.

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Elyounoussi, Ajeti.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

