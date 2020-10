Calciomercato Milan, obiettivo Simakan: lo Strasburgo fissa il prezzo

Il Milan ha provato a prendere Mohamed Simakan nell’ultima sessione di mercato. Il difensore potrebbe tornare di moda anche a gennaio, ma lo Strasburgo ha fissato un prezzo elevato.

Mohamed Simakan è sempre sul taccuino del Milan per rinforzare la difesa. I rossoneri stanno ancora pensando al centrale dello Strasburgo e a gennaio dovrebbe essere fatto un nuovo tentativo. Il club francese però non sembra intenzionato a lasciarlo andare tanto facilmente. Come riporta France Football, i transalpini hanno fissato un prezzo che si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro.

Il Milan valuta Simakan un giocatore molto interessante, ma non tanto da sborsare una cifra del genere. È probabile, quindi, che i rossoneri si fionderanno su altri obiettivi meno costosi che possano far compiere il salto di qualità alla squadra. Giocatori giovani, come il ventenne francese, ma con valutazioni inferiori. Maldini e Massara proveranno a perseguire la strada Simakan senza esagerare.

MILAN, COLPO KABAK: INSERIMENTO INGLESE