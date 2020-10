Calciomercato Milan, colpo Kabak: inserimento inglese

Il Liverpool si inserisce prepotentemente nella corsa a Kabak. Il Milan continua a monitorarlo, ma ora deve fare i conti con una pretendente in più.

Il Milan non molla Ozan Kabak. Il centrale dello Schalke è stato a lungo corteggiato dai rossoneri nel mercato appena concluso, senza però trovare l’accordo. Maldini e Massara stanno pensando di riprovarci a gennaio, ma la trattativa non sarà semplice. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il Liverpool si è inserito nella corsa al giocatore e vorrebbe portarlo in Inghilterra per sostituire l’infortunato Virgil Van Dijk.

Kabak viene valutato 30 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata dal Milan, mentre gli inglesi potrebbero fare sul serio e garantire allo Schalke la cifra richiesta. I rossoneri non sembrano intenzionati a lottare con il Liverpool e partecipare ad aste, ma ci proveranno fino in fondo. Kabak piace, ma solo a determinate condizioni.

